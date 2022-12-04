Кишинёв, 4 декабря, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну не поддерживает призывы полностью перекрыть подачу природного газа в Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР). Об этом он 4 декабря заявил в своём телеграм-канале.

Midr.gov.md Андрей Спыну

Глава ведомства напомнил, что Кишинёв официально считает жителей ПМР молдавскими гражданами.

«Решения политиков должны предусматривать гуманные решения для всех граждан нашей страны», — написал Спыну.

При этом вице-премьер Молдавии заявил, что поставки газа в Приднестровье нужны, чтобы находящаяся там Молдавская ГРЭС (МГРЭС) производила электроэнергию и экспортировала её в Молдавию. Без этого тарифы за электроснабжение в стране продолжили бы расти.

«После подписания договора с МГРЭС тарифы больше не будут повышаться, и Комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о пересмотре тарифов», — добавил Спыну.

Напомним, с 1 ноября Молдавия сократила объёмы российского газа, передаваемые в ПМР, и отказалась импортировать электроэнергию из Приднестровья, переключившись на сеть, идущую из Румынии на Украину. После этого молдавская сеть стала аварийно отключаться после ударов по инфраструктуре киевского режима. Кроме того, румынская электроэнергия оказалась в разы дороже. 4 декабря Молдавия возобновила импорт электроэнергии из Приднестровья и стала передавать соседям весь газ, поступающий из РФ.