Пушкино, Московская область, 4 декабря, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В Московской области на нерегулируемом переезде произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГУ МЧС.

ИА REGNUM Электричка

Уточняется, что на перегоне Зелёный Бор ― Ивантеевка в городском округе Пушкино «в результате нарушения правил дорожного движения» столкнулись пригородный электропоезд и легковой автомобиль. Есть пострадавшие. Их число не уточняется.

Читайте также: В Ростовской области в результате ДТП погибли два человека

«Возгорания не произошло, разлива топлива нет. В результате столкновения ж/д полотно не пострадало, контактные линии не повреждены», ― уточнили в МЧС.

После того как пути были освобождены, электропоезд отправился к месту следования.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях водитель и пассажирка легкового автомобиля погибли в результате столкновения с поездом в Ростовской области. По предварительным данным, виновником инцидента стал водитель автомобиля, проехавший на красный свет. Пассажиры и локомотивная бригада поезда не пострадали.