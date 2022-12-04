Париж, 4 декабря, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил «ложь Тегерана» и заверил, что он оказал давление на своего иранского коллегу в связи с «неприемлемыми» тюремными заключениями французских граждан, сообщает газета Le Parisien.

ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Было сказано много лжи по поводу ареста семи французов в Иране», — заявил президент Франции в интервью ежедневной газете.

«Это соотечественники, которые иногда приезжали в Иран по академическим причинам. Нет ничего, что оправдывало бы их заключение, это неприемлемо с нашей точки зрения», — добавил Эммануэль Макрон, заверив, что французская дипломатия продолжит «борьбу за их освобождение».

Глава французского государства также заявил, что оказал сильное давление на президента Ирана, чтобы как можно скорее добиться освобождения граждан Франции.

Напомним, три недели назад президент Франции осудил «растущую агрессивность» Ирана по отношению к Франции. Напряженность в отношениях между двумя странами возросла, поскольку Франция неоднократно выражала свою поддержку иранским демонстрантам и осуждала «продолжающиеся репрессии», а также «многочисленные нарушения основных прав и свобод».

Париж ранее выразил сожаление по поводу вызова французского посла в Тегеране в Министерство иностранных дел Ирана в ответ на принятие Национальным собранием 28 ноября резолюции, обеспечивающей поддержку Национальным Собранием движения за свободу в Иране. В том же тексте содержался призыв к «немедленному освобождению французских граждан, произвольно задержанных» в Иране.