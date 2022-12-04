Владивосток, 4 декабря, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Электроснабжение, которое было нарушено в центре Владивостока из-за обрушения лесов на стройке жилого высотного здания, восстановлено, сообщает 4 декабря Дальневосточная распределительная сетевая компания.

Пресс-служба мэрии Владивостока Новогодний городок во Владивостоке

«Восстановили электроснабжение всех потребителей в 18:21 (время местное) по резервным источникам», — сообщает компания в интервью ТАСС. Восстановление нормальной схемы электроснабжения продолжается.

Напомним, в центре Владивостока порядка сотни домов остались без света утром 4 декабря. Строительные леса при падении на улице им. Прапорщика Комарова, 34 оборвали ЛЭП.