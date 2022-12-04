Nikkei Asia: учёные из Японии хотят вырабатывать электричество из снега
Японские учёные собираются начать вырабатывать электричество из снега
Токио, 4 декабря, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Из снега собираются вырабатывать электричество для борьбы с энергетическим кризисом японские учёные. Об этом 4 декабря сообщает издание Nikkei Asia.
Отмечается, что новая разработка будет протестирована с участием компании Forte и Токийского университета электросвязи, и её должны апробировать в период с декабря 2022 года до весны 2023 года.
Также указывается, что для выработки электричества японские учёные хотят использовать разницу температур между снегом и воздухом, и полученный при этом конвекционный ток должен вырабатываться в охлаждающей жидкости внутри турбины, последняя из-за этого будет вращаться, вырабатывая электроэнергию.
Кроме того, уточняется, что с помощью этого способа, по мнению японских учёных, можно получить столько же электричества, как от света солнца.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее японский премьер-министр Фумио Кисида пообещал продвигать экономическую независимость женщин как основу своей политики «новой формы капитализма», заявив, что Япония в сотрудничестве с международным сообществом активизирует усилия по продвижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин.