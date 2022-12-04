Оренбург, 4 декабря, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Следователи приступили к выяснению причин пожара, который унёс жизни четырёх человек в Оренбурге. Об этом 4 декабря сообщили в следственном управлении СК России по региону.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

Уголовное дело по факту ЧП возбуждено по статье ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи и сотрудники отдела криминалистики регионального управления СК России, производится осмотр, по окончании которого будут назначены необходимые экспертизы для установления причин пожара и смерти граждан», ― добавили в следственном ведомстве.

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Также дознавателям предстоит установить условия жизни и воспитания малолетних, всем обстоятельствам будет дана правовая оценка.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ГУ МЧС по Оренбургской области, информация о возгорании в жилом частном доме в городе Оренбурге поступила в региональное ведомство в ночь с 3 на 4 декабря. К прибытию пожарных дом полностью был охвачен огнём. В результате происшествия погибли четыре человека.

Причины смертельного пожара устанавливаются.