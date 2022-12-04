Кишинёв, 4 декабря, 2022, 13:09 — ИА Регнум. После того, как был подписан контракт на импорт электроэнергии в Молдавию из Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), тарифы на электричество в Молдавии не будут расти. Об этом 4 декабря сообщил в своём телеграм-канале вице-премьер страны Андрей Спыну.

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Он добавил, что тариф даже может быть пересмотрен в меньшую сторону. По мнению вице-премьера Молдавии, Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии должна снизить плану за электроснабжение.

«Есть реальные предпосылки, чтобы тариф был около 4 леев. Снижение будет на 25% в ближайшее время», — написал Спыну.

Вице-премьер Молдавии сообщил, что электроэнергия из Приднестровья будет стоить $73 за 1 МВт, тогда как на этой неделе приходилось покупать её на фондовом рынке Румынии по €400 и выше.

«Закупка по цене выше 400 евро/МВт неизбежно привела бы к дальнейшему повышению тарифов в декабре», — отметил Спыну.

Напомним, Национальное агентство по регулированию энергетики Молдавии 30 ноября утвердило повышение тарифов на электроэнергию в среднем на 20%. Если бы они вступили в силу, то это стало бы пятым повышением за год. 4 ноября тарифы на электричество подняли в среднем примерно на 50% до 4,81 лея (около 15 рублей) за кВт/ч.