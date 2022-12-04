Афины , 4 декабря, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В Греции разразился очередной скандал вокруг национальной службы разведки страны. Греческая оппозиционная газета Documento установила факты прослушки этим ведомством телефонов руководства вооруженными силами Греции.

European People's Party Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис

В частности, речь идет о начальнике Генерального штаба национальной обороны Греции Константиносе Флоросе, начальнике Главного штаба сухопутных сил Хараламбосе Лалусисе. Помимо этих должностных лиц, в списке также ряд других имен и фамилий официальных лиц Греции, политических деятелей и представителей бизнеса.

Так, попали под прослушку, как утверждает издание, депутат Европарламента от партии ПАСОК — «Движение перемен» Ева Кайли, советник премьер-министра и бывший руководитель Фонда Ставроса Ниархоса Яннис Зервакис, член исполкома группы компаний Mytilineos Панайотис Канеллопулос и другие известные в стране лица.

Прослушка велась, как пишет газета, с помощью шпионской программы Predator службой разведки EYP, которая с 2019 года находится под контролем премьер-министра Кириакоса Мицотакиса.

Это уже четвертый список прослушиваемых деятелей Греции. Причём ранее премьер утверждал, что прослушка велась частными лицами, а не официальными службами. Тем не менее главная оппозиционная партия Коалиция радикальных левых сил потребовала ответов от него и прокурора Василики Влаху после новых разоблачений.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 2022 года издание Documento опубликовало «список Мицотакиса», в котором среди 33 фамилий, чьи телефоны прослушивались, оказались бывший глава правительства Антонис Самарас, действующий министр иностранных дел Никос Дендиас и другие члены кабмина Греции.