Реджо-ди-Калабрия, Италия, 4 декабря, 2022, 12:57 — ИА Регнум. У северо-восточных берегов острова Сицилия 4 декабря произошло землетрясение. Подземный толчок магнитудой 4,6 зарегистрирован в районе Липарских островов. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Землетрясение

По информации источника, очаг землетрясения залегал на глубине 3 км в море к югу от острова Вулкано. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Отмечается, что землетрясение также ощутили жители города Мессина, а также в ряде населенных пунктов области Калабрия.

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