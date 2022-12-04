Москва, 4 декабря, 2022, 12:55 — ИА Регнум. После конфликта в караоке в Новой Москве четырёх человек доставили в полицию. Об этом 4 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

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В информации, которую приводит РИА Новости, отмечается, что инцидент произошёл в поселении Десеновское и сообщение о нём поступило в полицию в 05:40.

«Установлено, что между гражданами произошел конфликт на бытовой почве. Противоправные действия пресечены. В настоящее время в территориальный отдел полиции доставлены четыре гражданина для разбирательства. Один гражданин обратился за помощью в медучреждение», — рассказал представитель пресс-службы.

Также указывается, что в данный момент на месте происшествия ведёт работы следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября стало известно, что подозреваемый в истязании и незаконном лишении свободы беременной женщины житель Красноярска арестован.