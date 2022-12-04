Джакарта, 4 декабря, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В центре управления и операций Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями (BNPB) Индонезии заявили об эвакуации 1979 человек после извержения вулкана Семеру, сообщает портал Detik.

(сс) Department of Foreign Affairs and Trade Стихийные бедствия в Индонезии

Местных жителей эвакуировали в 11 пунктов, в том числе 266 человек — в Супитуранге, 217 человек — в муниципалитете Оро-Оро Омбо, 228 человек — в муниципалитете Сумберурип. Затем 131 человек помещен в сельской мэрии Пенанггала и 216 человек — в мэрии Пасириан.

В общей сложности жителям роздали 10 000 единиц тканевых масок, 10 000 единиц медицинских масок и 4000 детских масок, чтобы уменьшить воздействие рисков для здоровья органов дыхания из-за вулканического пепла.

Статус вулкана Семеру повысили до уровня «тревога».

Как сообщало ИА REGNUM, метеорологическое агентство Японии следит за угрозой усиления цунами в прибрежных районах страны из-за извержения вулкана Семеру в Индонезии.

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