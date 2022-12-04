Почти 2000 человек эвакуировали в Индонезии после извержения вулкана
В Индонезии эвакуировали почти 2000 человек после извержения вулкана Семеру
Джакарта, 4 декабря, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В центре управления и операций Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями (BNPB) Индонезии заявили об эвакуации 1979 человек после извержения вулкана Семеру, сообщает портал Detik.
Местных жителей эвакуировали в 11 пунктов, в том числе 266 человек — в Супитуранге, 217 человек — в муниципалитете Оро-Оро Омбо, 228 человек — в муниципалитете Сумберурип. Затем 131 человек помещен в сельской мэрии Пенанггала и 216 человек — в мэрии Пасириан.
В общей сложности жителям роздали 10 000 единиц тканевых масок, 10 000 единиц медицинских масок и 4000 детских масок, чтобы уменьшить воздействие рисков для здоровья органов дыхания из-за вулканического пепла.
Статус вулкана Семеру повысили до уровня «тревога».
Как сообщало ИА REGNUM, метеорологическое агентство Японии следит за угрозой усиления цунами в прибрежных районах страны из-за извержения вулкана Семеру в Индонезии.
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