Вашингтон, 4 декабря, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Ряд положений американской конституции следует отменить, чтобы признать недействительными итоги президентских выборов 2020 года, на которых победил Джо Байден, заявил 45-й президент США Дональд Трамп, передаёт CNN.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Дональд Трамп и Джо Байден

Комментируя новую информацию о том, что Twitter в период избирательной кампании 2020 года блокировал сообщения о ноутбуке сына Байдена Хантера, которые могли изменить результаты голосования, Трамп в соцсети Truth Social предложил «аннулировать итоги президентских выборов 2020 года».

Затем нужно или объявить законного победителя, или провести новые выборы, пишет Трамп, добавляя: «Массивная афера такого типа и масштаба позволяет отменить все правила, положения и статьи, даже те, что содержатся в конституции».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два дня назад новый владелец Twitter Илон Маск обнародовал документы, связанные со скандалом вокруг сына Байдена и его ноутбука, с которого произошли компрометирующие Хантера утечки.