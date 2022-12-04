Донецк, 4 декабря, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Донецк Донецкой Народной Республики из РСЗО БМ-21 «Град». Об этом 4 декабря сообщает представительно ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Vitaly V. Kuzmin Реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град»

Отмечается, что в 12:28 мск по направлению н. п. Нетайлово — г. Донецк (Кубышевский, Киевский районы) было выпущено шесть ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

О пострадавших и повреждениях пока не сообщается.

Ранее в СЦКК также сообщали об обстреле Донецка и Новолуганского со стороны киевских боевиков.