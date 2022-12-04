Киевские боевики обстреляли город Донецк из РСЗО БМ-21 «Град»
Донецк, 4 декабря, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Донецк Донецкой Народной Республики из РСЗО БМ-21 «Град». Об этом 4 декабря сообщает представительно ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Vitaly V. Kuzmin
Реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град»
Отмечается, что в 12:28 мск по направлению н. п. Нетайлово — г. Донецк (Кубышевский, Киевский районы) было выпущено шесть ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».
О пострадавших и повреждениях пока не сообщается.
Ранее в СЦКК также сообщали об обстреле Донецка и Новолуганского со стороны киевских боевиков.