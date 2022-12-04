Москва, 4 декабря, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Делегация парламентариев Ирана 4 декабря прибыла в Москву. Об этом сообщили в комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«В аэропорту «Шереметьево» их встречал председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев», ― добавили в пресс-службе.

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Делегацию возглавил председатель комиссии меджлиса исламского совета Ирана по национальной безопасности и внешней политике Вахид Джалалзаде. Сразу по прилёте в аэропорту состоялась краткая беседа Василия Пискарева с Вахидом Джалалзаде. Обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия парламентариев двух стран на уровне профильных комитетов и комиссий.

В воскресенье, 4 декабря, иранские парламентарии проведут переговоры с коллегами в Москве. На 5 декабря у них запланировано участие в заседании парламентской ассамблеи ОДКБ.

Напомним, совместное заседание совета парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и XV пленарное заседание парламентской ассамблеи ОДКБ под председательством председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина состоится 5 декабря в Москве. В заседании примут участие все главы парламентов государств ― членов ОДКБ ― России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии и Таджикистана.