Вашингтон, 4 декабря, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Провалом окажется для Соединённых Штатов и европейских стран введение ограничения цен на нефть из России. Об этом 4 декабря говорится в материале обозревателя Питера Дорана для американской газеты The Hill.

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«Потолок цен на российскую нефть имеет все признаки надвигающегося исторического фиаско. В настоящее время на мировом энергетическом рынке фактически не осталось свободной нефти», — отметил он в своём материале.

Также Доран указал, что в результате такого решения есть шансы нового роста цен на нефть, и добавил, что, если летом США с союзниками считали введение потолка элегантным решением для уменьшения доходов РФ, на данный момент ситуация диаметрально изменилась.

При этом обозреватель отметил, что считает вводимый потолок на нефть из России в размере $60 выгодным, так как себестоимость добычи российской нефти, по его мнению, составляет от $20 до $40.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава киевского террористического режима В. Зеленский заявил, что ранее введённый странами Запада потолок цен на российскую нефть является «несерьёзным».