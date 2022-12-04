Кишинёв, 4 декабря, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Прошло почти полгода после получения Молдавией статуса кандидата на вступление в Евросоюз, а власти почти ничего не сделали из полученного «домашнего задания» по евроинтеграции. Об этом 4 декабря заявил на телеканале Primul in Moldova депутат парламента страны оппозиционной Партии коммунистов Олег Рейдман.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Евроинтеграция может быть всерьёз, если этим серьёзно заниматься, а не так, как занимается наша власть. Наша власть никак этим не занимается», — сказал депутат.

Он отметил, что из 43 пунктов, которые требуется выполнить, готовы только десять. Рейдман назвал такой подход несерьёзным. При этом он считает нужным проводить «европейскую модернизацию» в Молдавии.

Напомним, Еврокомиссия предоставила Молдавии статус кандидата в ЕС в июне, поручив провести ряд реформ в стране. Президент республики Майя Санду на совещании 24 ноября объявила, что выполнено только восемь пунктов из списка Брюсселя. Ещё 11 планируется выполнить в декабре. Все пункты «домашнего задания» планируется выполнить до весны 2023 года.