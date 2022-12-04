Вашингтон, 4 декабря, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Предложение французского президента Эммануэля Макрона о предоставлении России Западом гарантий безопасности назвал разумным Джек Бакби, автор статьи «Два слова, которые могут положить конец войне на Украине» для 19FortyFive.

Elysee.fr Эммануэль Макрон

Комментируя предложение Макрона, которое он сделал в ходе своего визита в США, рассмотреть вопрос о предоставлении гарантий безопасности России в случае, если российский президент Владимир Путин согласится участвовать в переговорах по поводу прекращения боевых действий на Украине, Бакби пишет:

«Хотя Макрон говорил не от имени НАТО или других западных союзников, его слова представляют собой прагматизм, которому другие западные лидеры, возможно, захотят подражать, чтобы избежать дальнейшей эскалации войны».

Автор напоминает, что, пока Пентагон продолжает вооружать и финансировать ВСУ, Белый дом в ноябре «в частном порядке попросил Киев выразить готовность вести переговоры с Россией». Зеленский при этом отказался. Если другие страны НАТО всё же прислушаются к Макрону, возможно, Россия прекратит спецоперацию.

Бакби в этой связи указывает на то, что запланированное вступление Швеции и Финляндии в НАТО «потенциально может оказаться под угрозой в рамках новых гарантий безопасности России», учитывая постоянное противодействие со стороны России вступлению в альянс стран, находящихся на её границе.

«Если Путину нужно что-то сделать из конфликта на Украине, что бы он мог представить российским гражданам как победу, и если украинские территории не обсуждаются, прекращение запланированного вступления Швеции и Финляндии в НАТО может стать началом» прекращения спецоперации, считает автор статьи.

Напомним, Макрон в США заявил, что России нужно дать гарантии безопасности, потому что Москва не хочет подпускать НАТО к своим границам, добавив:

«Нам нужно подготовиться к тому, что мы готовы сделать, чтобы защитить наших союзников и государства — члены [НАТО] — дать гарантии России в тот день, когда она вернется за стол переговоров».