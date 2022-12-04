Магадан, 4 декабря, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В Магадане около детского сада погиб ребенок. Телесные повреждения, не совместимые с жизнью, мальчик получил из-за схода снежной глыбы с крыши детского сада, возле здания которого он играл. Об этом 4 декабря сообщили в следственном управлении СКР по Магаданской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Расчистка крыш на Малом проспекте Петроградской стороны

«Предварительно установлено, что 4 декабря 2022 года около 16 часов с крыши детского сада, расположенного по улице Гагарина в областном центре, произошёл сход снего-ледовой массы на играющего возле стены здания мальчика 2014 года рождения», ― уточнили в следственном ведомстве.

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Ребёнок погиб на месте происшествия. Прибывшие следователи и криминалисты опросили свидетелей, осмотрели место ЧП, назначили судебно-медицинскую экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности). Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль руководителя управления.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в Новосибирске наледь с крыши дома обрушилась на 51-летнюю женщину. Она была доставлена в больницу. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».