В Магадане упавший с крыши детсада снег убил ребёнка
В Магадане из-за упавшего с крыши детсада снега погиб ребёнок
Магадан, 4 декабря, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В Магадане около детского сада погиб ребенок. Телесные повреждения, не совместимые с жизнью, мальчик получил из-за схода снежной глыбы с крыши детского сада, возле здания которого он играл. Об этом 4 декабря сообщили в следственном управлении СКР по Магаданской области.
«Предварительно установлено, что 4 декабря 2022 года около 16 часов с крыши детского сада, расположенного по улице Гагарина в областном центре, произошёл сход снего-ледовой массы на играющего возле стены здания мальчика 2014 года рождения», ― уточнили в следственном ведомстве.
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Ребёнок погиб на месте происшествия. Прибывшие следователи и криминалисты опросили свидетелей, осмотрели место ЧП, назначили судебно-медицинскую экспертизу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности). Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль руководителя управления.
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