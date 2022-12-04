Москва, 4 декабря, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов 5 декабря с рабочим визитом посетит Россию. Запланирована его встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Темой диалога станут вопросы двустороннего сотрудничества, обмен мнениями по региональным и международным вопросам. Будут также затронуты вопросы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, сообщили 4 декабря в пресс-службе МИД РФ.

Mid.ru Сергей Лавров и Джейхун Байрамов

«Планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также обменяться мнениями по наиболее актуальным аспектам региональной и международной повестки дня, включая вопросы нормализации азербайджано-армянских отношений», — говорится в сообщении.

Как отметили в российском МИД, предстоящую встречу во внешнеполитическом ведомстве рассматривают как «продолжение доверительного российско-азербайджанского политического диалога».

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД РФ Сергей Лавров встречался со своими коллегами из Азербайджана и Армении — Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном в октябре 2022 года. Были обсуждены вопросы реализации договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана от 2020 и 2021 годов.