Париж, 4 декабря, 2022, 12:22 — ИА Регнум. По данным опроса, проведенного Французским институтом изучения общественного мнения (Ifop), 34% жителей Франции могут отказаться покупать подарки на Рождество, передает BFM TV.

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Сообщается, что 63% респондентов во Франции выразили обеспокоенность из-за роста цен, а 26% признались, что, возможно, обратятся за помощью в благотворительные организации, чтобы получить еду.

Подорожание коснулось всего. Игрушки во Франции в среднем подорожали на 6% из-за роста цен на материалы и нехватки электронных компонентов. По данным института общественного мнения, 51% жителей страны намерены снизить расходы на подарки. В среднем расходы на подарки в 2022 году должны составить €408.

Отметим, что опрос проводился среди 1,5 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Sensormatic Solution, 31% потребителей во Франции начали рождественские покупки в конце октября.