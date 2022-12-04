Тегеран, 4 декабря, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Четыре человека были казнены в Иране по обвинению в шпионаже в пользу спецслужб Израиля. Об этом 4 декабря сообщает агентство Mehr со ссылкой на вердикт Верховного суда Ирана.

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«Четверо обвиняемых в сотрудничестве с разведкой сионистского режима и в похищении людей были казнены рано утром в воскресенье, — говорится в сообщении. — Еще три человек приговорены к лишению свободы на срок от 5 до 10 лет».

Ранее в канцелярии израильского государства сообщалось, что президент Израиля Ицхак Герцог отправился с визитом в Бахрейн.