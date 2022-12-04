Донецк, 4 декабря, 2022, 12:18 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа киевские боевики в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми свыше 60 человек личного состава. Об этом 4 декабря сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Уточняется, что военнослужащие ДНР вместе с военными Вооруженных Сил РФ за сутки уничтожили: самоходные артиллерийские установки, два танка, девять единиц бронированной и автомобильной техники, а также полевых пункта управления.

«Потери в живой силе противника составили более 60 человек», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский разведчик спецназа Западного военного округа рассказал, что уровень взаимодействия в российских войсках в зоне СВО намного вырос.