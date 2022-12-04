Грозный, 4 декабря, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Чеченские подразделения захватили группу диверсантов в Херсонской области. Ценная информация, выданная задержанными, будет использована при проведении спецмероприятий против украинских националистов в ближайшее время. Об этом 4 декабря сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Mil.ru Диверсанты

Он отметил, что диверсанты планировали заниматься террористической деятельностью на территории освобожденных населенных пунктов.

«Задержаны диверсанты, которые планировали вести подрывную деятельность на освобожденных территориях. Командование наших спецподразделений уже получило от них ценную информацию, которую они планируют использовать против украинских националистов в ближайшее время», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Помимо этого, подразделения чеченских военнослужащих «Юг» и «Север» изъяли при проведении зачистки освобожденной территории Херсонщины десятки единиц оружия, в том числе гранатометы, а также различные виды взрывчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, об активизации деятельности разведывательно-диверсионных групп, направляемых киевским режимом, в Центральной России, в том числе в приграничных районах, в ноябре 2022 года в ходе совещания в Брянске по вопросам безопасности сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.