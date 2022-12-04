Кадыров сообщил о захвате группы диверсантов в Херсонской области
Кадыров: задержанные в Херсонской области диверсанты выдали важную инфрмацию
Грозный, 4 декабря, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Чеченские подразделения захватили группу диверсантов в Херсонской области. Ценная информация, выданная задержанными, будет использована при проведении спецмероприятий против украинских националистов в ближайшее время. Об этом 4 декабря сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он отметил, что диверсанты планировали заниматься террористической деятельностью на территории освобожденных населенных пунктов.
Помимо этого, подразделения чеченских военнослужащих «Юг» и «Север» изъяли при проведении зачистки освобожденной территории Херсонщины десятки единиц оружия, в том числе гранатометы, а также различные виды взрывчатки.
Как сообщало ИА REGNUM, об активизации деятельности разведывательно-диверсионных групп, направляемых киевским режимом, в Центральной России, в том числе в приграничных районах, в ноябре 2022 года в ходе совещания в Брянске по вопросам безопасности сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.