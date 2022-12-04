Донецк, 4 декабря, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Новая конституция ДНР будет принята до конца года, заявил 4 декабря председатель Народного Совета республики Владимир Бидёвка в интервью «Донецкому агентству новостей».

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По словам глава республиканского парламента, для этого нужно будет завершить «все юридические процессы». Подготовка проекта конституции находится в завершающей стадии, сейчас в НС идут финальные согласования.

Напомним, 30 сентября ДНР вошла в состав России. Регион находится в составе РФ в качестве республики, а значит, согласно Конституции России, имеет право на свою, республиканскую конституцию.