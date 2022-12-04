Киев, 4 декабря, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Режим воздушной тревоги объявлен в захваченных режимом Киева Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Это следует 4 декабря из данных онлайн-карты воздушных тревог так называемого минцифры киевского террористического режима.

Тревога

Также воздушная тревога объявлена в оккупированной боевиками ВСУ части Донецкой Народной Республики (ДНР).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время в Одесской и Днепропетровской областях Украины, а также в Киеве продолжаются экстренные отключения электроэнергии.