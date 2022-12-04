Молдавия, 4 декабря, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В случае полного прекращения поставок газа в Молдавию республика, которая накопила 230 млн кубометров голубого топлива, может прожить на этих запасах в течение двух месяцев. Об этом 4 декабря заявила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в эфире радио Moldova.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

При этом у Молдавии нет своих газохранилищ и республика хранит закупленный ею газ на Украине и в Румынии.

«У нас уже есть запасы на 230 миллионов, что позволяет нам пережить два месяца зимы, даже если весь объем поставок будет перекрыт завтра», — сказала она.

Также Гаврилица отметил, что все предпринимаемые Кишинёвом действия дают возможность получать доступ к молдавским запасам газа ежедневно и в том случае, если компания «Газпром» прекратит поставки голубого топлива в Молдавии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 3 декабря глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что Молдавия с 4 декабря будет покупать природный газ не только у Газпрома, но и у молдавской энергетической компании «Энергоком», которая распоряжается национальными запасами голубого топлива.