Москва, 4 декабря, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В ночь на 5 декабря в Москве похолодает до — 9 °С, сообщает Гидрометцентр РФ.

Цитата из м/ф «Жил-был пёс». Реж. Эдуард Назаров. 1982. СССР Холодно

В городе местами ожидается гололедица. По прогнозу, днём температура не опустится ниже — 7 °С. Осадков синоптики не прогнозируют.

В Московской области ночная температура может опуститься до — 17… — 22 °С. Днём термометр не опустится ниже — 12 °С, считают синоптики.