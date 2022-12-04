Париж, 4 декабря, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Председатель Комитета по наблюдению и прогнозированию рисков для здоровья (Covars) Брижит Отран выразила сожаление по поводу «удручающего» уровня вакцинации против коронавируса во Франции, призвав «усилить ношение масок и барьерные меры», сообщает 4 декабря газета JDD.

Russian.news.cn Эпидемия коронавируса во Франции

«Очень жаль, что французы не вакцинируются», — заявила глава Covars в интервью газете.

«У нас такая же проблема с гриппом: в этом году уровень вакцинации ниже, чем в предыдущие годы. Французам действительно необходимо защитить себя», — призвала Брижит Отран.

По данным органов здравоохранения, в прошлый понедельник два миллиона человек получили бустерную инъекцию вакцины против коронавируса.

Столкнувшись с ростом числа случаев коронавируса, Брижит Отран призвала усилить масочный режим, а также использовать барьерные меры и вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн призвала жителей страны надевать защитные маски в общественном транспорте из-за новой вспышки коронавирусной инфекции.