Луганск, 4 декабря, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Уровень взаимодействия в российских войсках в зоне СВО намного вырос, заявил 4 декабря российский разведчик спецназа Западного военного округа (село Новосёловское, ЛНР).

Иван Шилов ИА REGNUM Z

Он рассказал, что примерно с полмесяца назад в Новосёловском подразделения российских войск начали работать не так, как было раньше (каждый по своему направлению). Военные стали помогать друг другу, прикрывать друг друга.

«То есть, как вы знаете, там пехота выполняет свои задачи, разведка выполняет свои задачи, танкисты выполняют свои, когда мы здесь заварили общее дело и работаем для одной цели, только тогда пошло продвижение», — рассказал он в интервью РИА Новости.

Продвижение вперёд стало возможным, добавил он, потому что служащие разных подразделений начали действовать как единое целое.