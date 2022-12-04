Алчевск, ЛНР, 4 декабря, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В результате обстрела Алчевска в Донецкой Народной Республике (ДНР) боевиками киевского террористического режима было разрушено общежитие Индустриального техникума Донбасского государственного технического института. Об этом 4 декабря рассказал мэр города Альберт Апшев в видеосообщении, которое размещено в телеграм-канале городской мэрии.

Анна Алябьева ИА REGNUM Разрушенная стена

Как отметил Апшев, киевские нацисты нанесли ракетный удар по техникуму, который является абсолютно гражданской инфраструктурой.

«По счастливой случайности жертв и пострадавших удалось избежать. Полностью разрушено общежитие и повреждено остекление непосредственно техникума», — сказал он.

Также мэр Алчевска уточнил, что оперативные бригады коммунальщиков произведут разбор образовавшихся в результате обстрела ВСУ завалов, а сотрудники мэрии города проведут подворовый обход и сделают замеры поврежденного остекления для выдачи пленки жителям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Кировский и Куйбышевский районы Донецка, а также Новолуганское были обстреляны вооруженными бандеровскими формированиями.