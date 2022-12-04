Донецк, 4 декабря, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщили о ранении мирного жителя в результате обстрела поселка Новолуганского со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Украинские боевики нанесли удар по Новолуганскому Артёмовского района… — говорится в сообщении. — Ранен мужчина».

По последним данным, обстрел также привел к повреждению котельной, находящейся около местной школы.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле Кировского и Куйбышевского районов Донецка, а также поселка Новолуганского. Всего было выпущено 18 снарядов из реактивных систем залпового огня.