Москва, 4 декабря, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Уже в ближайшие четыре месяца в регионы России поступят новые школьные автобусы и машины скорой медицинской помощи. Соответствующее распоряжение об их распределении подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщали 4 декабря в правительстве РФ.

Ilya Plekhanov Школьный автобус

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Согласно документу, автомобили будут закуплены до конца текущего года, а в регионы их доставят в первом квартале 2023 года.

«Из федерального бюджета на эти цели дополнительно выделено 7,2 млрд рублей, из которых на закупку школьных автобусов пойдёт 3 млрд рублей. Это позволит приобрести более 1,1 тыс. новых машин», ― отметили в правительстве, добавив, что большую часть автобусов направят в сельские районы, чтобы у детей была возможность с удобством и комфортом добираться до школы.

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Остальные 4,2 млрд рублей предусмотрены на закупку автомобилей скорой помощи. На эти деньги будет приобретено 937 машин для сельских поселений, в том числе посёлков городского типа и малых городов страны, что повысит доступность медицинской помощи для их жителей.

Напомним, что, согласно поручению президента России, за счёт средств федерального бюджета ежегодно в 2021–2023 годах должно закупаться не менее 4 тыс. новых автобусов и не менее 5 тыс. машин скорой помощи для сельских поселений. Так, в 2021 году на эти цели из резервного фонда правительства было выделено более 15,3 млрд рублей, в 2022 году в федеральном бюджете на это предусмотрено 16 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Адыгее новыми машинами пополнился автопарк системы здравоохранения и образования. Были переданы ключи от 28 автотранспортных средств, в том числе 13 школьных автобусов и 15 автомашин скорой помощи.