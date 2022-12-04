Фьюри победил Чисору, защитив свой титул чемпиона мира по версии WBC
Фьюри в третий раз победил Чисору, сумев защитить свой титул чемпиона мира по версии WBC
Лондон, 4 декабря, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Британский боксёр Тайсон Фьюри победил техническим нокаутом своего соотечественника Дерека Чисору в проходившем в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» поединке, сумев сохранить свой титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC). Об этом 4 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Перед концом десятого раунда рефери ввиду явного преимущества Фьюри остановил поединок, присудив Чисоре поражение техническим нокаутом.
При этом этот бой между боксёрами является третьим, и в 2011 году Фьюри одердал верх над Чисорой решением судей, в 2014 году — также техническим нокаутом.
Отметим, это третья удачная защита титул чемпиона мира WBC для 34-летнего Тайсона Фьюри и 33-я победа (24 — нокаутом) при одной ничьей. Для 38-летнего Дерека Чисоры это поражение стало 13-м при 33 победах (23 — нокаутом).