Лондон, 4 декабря, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Британский боксёр Тайсон Фьюри победил техническим нокаутом своего соотечественника Дерека Чисору в проходившем в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» поединке, сумев сохранить свой титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC). Об этом 4 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Flickruser Тайсон Фьюри

Перед концом десятого раунда рефери ввиду явного преимущества Фьюри остановил поединок, присудив Чисоре поражение техническим нокаутом.

При этом этот бой между боксёрами является третьим, и в 2011 году Фьюри одердал верх над Чисорой решением судей, в 2014 году — также техническим нокаутом.

Отметим, это третья удачная защита титул чемпиона мира WBC для 34-летнего Тайсона Фьюри и 33-я победа (24 — нокаутом) при одной ничьей. Для 38-летнего Дерека Чисоры это поражение стало 13-м при 33 победах (23 — нокаутом).