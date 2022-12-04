Донецк, 4 декабря, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Кировский и Куйбышевский районы Донецка, а также Новолуганское были обстреляны вооруженными бандеровскими формированиями. Об этом 4 декабря сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 08:51 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Также указывается, что киевские нацисты выпустили шесть снарядов калибра 152 мм по Кировскому району Донецка, в 10:10 — пять снарядов калибра 155 мм по Новолуганскому и в 10:50 — четыре снаряда калибра 152 мм по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые формирования бандеровцев обстреляли город Алчевск в Луганской Народной Республике (ЛНР) из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.