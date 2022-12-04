Тегеран, 4 декабря, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Крепкие исторические связи имеются у России и Ирана. Об этом 4 декабря заявил советник губернатора правительства провинции Фарс, директор по сотрудничеству в сфере образования и науки в Ширазском университете Мойтаба Биназаде.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Как отметил в интервью РИА Новости Биназаде, в числе проживающих в настоящее время на севере Ирана есть люди с русскими корнями, так как сто-двести лет назад жители России приезжали в эту страну.

«И у меня есть друзья, у которых, например, русская бабушка. Таким образом, иранцы имеют больше культурных связей с Россией по сравнению с другими странами», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря иранский вице-министр нефти Азим Калантариасл заявил, что Иран и Россия могли бы наращивать сотрудничество в сфере технологий. Стремление к этому есть у иранских властей.