В Иране заявили, что у страны есть крепкие исторические связи с Россией
В Иране рассказали о наличии у страны крепких исторических связей с Россией
Тегеран, 4 декабря, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Крепкие исторические связи имеются у России и Ирана. Об этом 4 декабря заявил советник губернатора правительства провинции Фарс, директор по сотрудничеству в сфере образования и науки в Ширазском университете Мойтаба Биназаде.
Как отметил в интервью РИА Новости Биназаде, в числе проживающих в настоящее время на севере Ирана есть люди с русскими корнями, так как сто-двести лет назад жители России приезжали в эту страну.
«И у меня есть друзья, у которых, например, русская бабушка. Таким образом, иранцы имеют больше культурных связей с Россией по сравнению с другими странами», — сказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря иранский вице-министр нефти Азим Калантариасл заявил, что Иран и Россия могли бы наращивать сотрудничество в сфере технологий. Стремление к этому есть у иранских властей.