Москва, 4 декабря, 2022, 11:12 — ИА Регнум. США не хватает политической воли, чтобы сделать последний шаг к заключению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости высокопоставленный дипломатический источник.

Jorge Elías Флаг США

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Собеседник подчеркнул, что США «обязаны выполнять резолюцию СБ ООН 2231 и исправить все допущенные ими нарушения требований Совета Безопасности», однако звучащие из-за океана заявления «заставляют сомневаться в приверженности нынешней администрации США своим обещаниям вернуть Америку в СВПД».

«Американцы определённо мечутся и ищут удобный повод свернуть с курса на восстановление ядерной сделки. Однако это не вопрос выбора», ― подчеркнул источник.

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Он также выразил надежду на то, что США «перестанут мутить воду, а соберутся и доведут дело восстановления «ядерной сделки» до конца».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что западные участники СВПД приняли антииранскую резолюцию, сорвав таким образом восстановление договорённостей, до которого был буквально один шаг.

Напомним, 17 ноября была принята антииранская резолюция МАГАТЭ, согласно которой Тегеран обязан сотрудничать с агентством в расследовании по обнаружению следов урана на трёх незаявленных объектах в Иране. Российский дипломат отметил, что западные участники ядерной сделки понимали, что не все согласятся с этой резолюцией и консенсуса в рамках СВПД не будет.