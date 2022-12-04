Анкара, 4 декабря, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В результате взрыва в доме в турецком городе Акчакале на юго-востоке страны четыре человека получили ранения. Об этом 4 декабря сообщает телеканал A Haber со ссылкой на данные полиции.

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По последним данным, взрыв прогремел на первом этаже шестиэтажного дома, где расположены мастерские. От взрывной волны обрушились перекрытия, в соседних домах вылетели стекла, на улице повреждены припаркованные автомобили.

На месте происшествия ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря в турецком порту Самсун, расположенном на севере страны у побережья Чёрного моря, прогремел взрыв.

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