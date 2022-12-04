Москва, 4 декабря, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Окна ФИФА являются ограничением при поиске соперника для матча международных сборных. Об этом секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил ТАСС 4 декабря.

Håkan Dahlström Футбол

«Переговоры ведутся со многими сборными, вы должны понимать, что сборная может играть только в окна ФИФА, предназначенные для международных матчей, — сказал Митрофанов. — Это будет объективным ограничением».

С сентября сборная России по футболу провела три товарищеских матча с командами Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель поздравил южнокорейскую команду с победой над сборной Португалии в матче чемпионата мира 2022 года со счетом 2:1.