Калгари, Канада, 4 декабря, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» уступил команде «Калгари Флеймз» в выездном матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 4 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Roland Skof-Peschetz Александр Овечкин

Игра проходила на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в Калгари и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

Голами в составе победителей отличились Блейк Коулман (19-я минута), оформивший в матче дубль Эндрю Манджапане (22-я и 55-я), словацкий форвард Адам Ружичка (54-я) и шведский нападающий Элиас Линдхольм (60-я, в пустые ворота).

У «Кэпиталз» голы забили Конор Шири (20-я, в большинстве) и Джон Карлсон (59-я, при игре 4×4).

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отличился в матче одной результативной передачей. Его коллеги по клубу — российские форвард и защитник Александр Овечкин и Александр Алексеев, а также российский защитник «Флеймз» Никита Задоров не отметились во встрече результативными действиями.

Отметим, это второе подряд поражение «Вашингтона», команда 6 декабря сыграет в гостях с «Эдмонтон Ойлерз». «Калгари» в это же день примет у себя клуб «Аризона Койотс».