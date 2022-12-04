«Вашингтон» проиграл «Калгари» в матче НХЛ
Голевой пас Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Калгари»
Калгари, Канада, 4 декабря, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» уступил команде «Калгари Флеймз» в выездном матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 4 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Игра проходила на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в Калгари и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.
Голами в составе победителей отличились Блейк Коулман (19-я минута), оформивший в матче дубль Эндрю Манджапане (22-я и 55-я), словацкий форвард Адам Ружичка (54-я) и шведский нападающий Элиас Линдхольм (60-я, в пустые ворота).
У «Кэпиталз» голы забили Конор Шири (20-я, в большинстве) и Джон Карлсон (59-я, при игре 4×4).
Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отличился в матче одной результативной передачей. Его коллеги по клубу — российские форвард и защитник Александр Овечкин и Александр Алексеев, а также российский защитник «Флеймз» Никита Задоров не отметились во встрече результативными действиями.
Отметим, это второе подряд поражение «Вашингтона», команда 6 декабря сыграет в гостях с «Эдмонтон Ойлерз». «Калгари» в это же день примет у себя клуб «Аризона Койотс».