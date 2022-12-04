Москва, 4 декабря, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Поставки кофе в Россию по более низким ценам планирует Доминикана, сообщил 4 декабря посол республики в Москве Ханс Данненберг.

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Он напомнил, что кофе в Россию поставляется в большом количестве, но эта продукция сейчас стоит дороже, чем раньше «из-за трудностей в логистике». «Но сейчас мы стараемся наладить поставки кофе через Ереван или Алма-Ату», — рассказал дипломат в интервью РИА Новости.

Кроме того, есть вариант поставок через Таджикистан и Узбекистан. «Но можно подумать, чтобы использовать Ереван для экспорта наших сигар, табака, рома и авокадо», — отметил Данненберг.