В США заявили о невозможности смены власти в России, Иране и Китае
Вашингтон, 4 декабря, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Руководитель американской Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила о невозможности смены власти в России, Китае и Иране через протесты.
Office of the Director of National Intelligence
Аврил Хейнс
«Возможно, будет более критическое отношение к тому, что произошло, но ничего, что могло бы угрожать власти», — заявила Хейнс на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана.
Также она отметила, что США не считают возможной смену власти в Иране, где на данный момент происходят масштабные протесты и беспорядки.
Трансляция велась на сайте мероприятия.
Ранее сообщалось, что в США не располагают данными о военной помощи России со стороны КНР.