Вашингтон, 4 декабря, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Руководитель американской Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила о невозможности смены власти в России, Китае и Иране через протесты.

Office of the Director of National Intelligence Аврил Хейнс

«Возможно, будет более критическое отношение к тому, что произошло, но ничего, что могло бы угрожать власти», — заявила Хейнс на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана.

Также она отметила, что США не считают возможной смену власти в Иране, где на данный момент происходят масштабные протесты и беспорядки.

Трансляция велась на сайте мероприятия.

Ранее сообщалось, что в США не располагают данными о военной помощи России со стороны КНР.