Пермь, 4 декабря, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Заслуженный артист России Александр Калашниченко ушёл из жизни в возрасте 56 лет, сообщает 4 декабря Пермский театр юного зрителя.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

Причины смерти артиста не называются.

Артист Александр Калашниченко проработал в ТЮЗе с 1988 по 2016 год и участвовал в таких постановках, как «Кандид» Вольтера, «Ревизор» Гоголя, «Вишневый сад» Чехова, «Недоросль» Фонвизина, «Гроза» и других.

Прощание с актером состоится 6 декабря в Перми.