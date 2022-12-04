Берлин, 4 декабря, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Вашингтон остаётся важным партнёром Европейского союза, однако планируемый к принятию антиинфляционный закон, предложенный главой Белого дома Джо Байденом, может привести к торговой войне с США. Об этом газете Welt am Sonntag заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер (СвДП).

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар США

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«США ― наш ценный партнёр, но в то же время они проводят чрезвычайно протекционистскую экономическую политику», ― указал глава федерального ведомства.

Линднер также подчеркнул, что германская экономика тесно связана с американским рынком и Германия не может быть заинтересована в торговой войне — она должна полагаться на экономическую дипломатию. Министр считает, что правительство Германии должно представлять интересы Берлина в Вашингтоне и указывать на негативные последствия для собственной страны.

В то же время немецкая экономика тесно связана с американским рынком, и Германия не может быть заинтересована в торговой войне — она должна полагаться на экономическую дипломатию, уверен немецкий министр финансов.

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Глава минфина ФРГ придерживается мнения, что постоянно повышающиеся требования ЕС к экономике в связи с ценами на энергоносители столь же опасны, как и искажение конкуренции со стороны США.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что закон США о субсидировании компаний, которые используют американскую продукцию или ведут производство в США, который, стремясь обуздать инфляцию, планируют ввести США, негативно отразится на отношениях между странами Запада.

По его словам, этот документ является «сверхагрессивным» по отношению к французскому бизнесу, поскольку эта мера приведёт к сокращению большого числа рабочих мест.