Белгород, 4 декабря, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Село Тишанка Волоконовского района Белгородской области было обстреляно со стороны вооружённых формирований киевского террористического режима. Об этом 4 декабря сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Mil.gov.ua Обстрел

«Под обстрел попало село Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет», — написал он в своём сообщении.

Также губернатор Белгородской области уточнил, что в результате попадания снаряда было разрушено нежилое здание, и добавил, что линии газоснабжения и электроснабжения к этому строению получили повреждения.

«Оперативные и аварийные службы находятся на месте и устраняют последствия», — заключил Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования бандеровцев обстреляли город Алчевск в Луганской Народной Республике (ЛНР) из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.