Москва, 4 декабря, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Российский газ на территорию европейских стран через Украину сейчас поставляется через газоизмерительную станцию «Суджа», сообщили в Газпроме.

Gazprom.ru Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе

Объём поставки составляет ежесуточно 42,6 млн куб. м, при этом Киев отклонил заявку на прокачку российского газа через ГИС «Сохрановка». Это тот же объём, что прокачивался и накануне, 3 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце ноября в Газпроме заявили, что через Украину она начнёт сокращать транзит газа. По состоянию на 22 ноября, ежесуточно объём прокачки через «Суджу» составлял 42,9 млн куб. м.