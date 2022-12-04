Вашингтон, 4 декабря, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Об отсутствии сведений о том, что Китай оказывал России военную помощь в связи со спецоперацией на Украине, 4 декабря заявила глава Национальной разведки США Эврил Хейнс на форуме в штате Калифорния.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Флаг США

Соединенные Штаты считают, что Китай продолжает играть на обеих сторонах, отметила она. То есть Пекин продолжает работать с Россией по ряду вопросов, продолжает контакты, находит возможность поддерживать Россию на международных площадках и форумах, сказала Хейнс.

«Мы не видели ничего, что говорило бы о военной поддержке», — заявила Эврил Хейнс.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса и установлению мира, начатую 24 февраля по решению президента России Владимира Путина после просьбы о военной помощи со стороны ДНР и ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что Соединенные Штаты не располагают свидетельствами о принятии в Иране решения о получении ядерного оружия.