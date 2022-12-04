Киев, 4 декабря, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В настоящее время в Одесской и Днепропетровской областях Украины, а также в Киеве продолжаются экстренные отключения электроэнергии. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба энергетической компании ДТЭК.

(сс) CWitte Без света

«В Киеве происходят экстренные отключения света», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ранее составленные графики стабилизационных отключений электроэнергии пока не действуют.

Также об экстренных отключениях света сообщили отделения ДТЭК в Одесской и Днепропетровской областях Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 65 киевских боевиков.