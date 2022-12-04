Москва, 4 декабря, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Положительную оценку российским туристам дали в Доминикане: приезжие из России не сидят в отелях безвылазно, они много путешествуют, помогая развивать местную инфраструктуру.

Doodybutch Вид на аэропорт Пунта-Каны. Доминикана

«Когда россияне стали приезжать в Доминикану в начале нулевых, у нас уже были канадские туристы, британцы — и они предпочитали проводить всё время в отелях», — рассказал посол Доминиканы в Москве Ханс Данненберг в интервью РИА Новости.

Российские туристы совсем иначе себя ведут: они много ездят на экскурсии, на такси «в дорогие рестораны», арендуют машины, чтобы прокатиться в другие районы, «путешествовать на другие маленькие острова».

«И таким образом они способствовали развитию нашей экономики», — отметил дипломат. Русские много гуляют, осматривают местные достопримечательности, а британцы и американцы практически не покидают гостиницы.