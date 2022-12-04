Берлин, 4 декабря, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Главу киевского террористического режима Владимира Зеленского в Германии обвинили в неблагодарности, подвергнув резкой критике его заявления о потолке цен на нефть, введённом Евросоюзом, который он считает «слишком комфортным» для России.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

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«Неужели наше правительство не понимает, что произойдет, если Россию будут раздражать ещё и завышением цен на нефть? Действительно ли нужно следовать всем глупостям, которые требует Зеленский?» ― задаются вопросом читатели издания.

Читатели немецкой газеты Spiegel считают, что Зеленский стремится «обанкротить» Европу и его давно нужно поставить на место.

«Меня шокирует наглость Зеленского. Ему всего мало! Европейским лидерам не мешало бы приструнить его», — поделился мнением один из пользователей.

Другой читатель отметил, что нравится Зеленскому это или нет, «мы все зависим от российского сырья».

Ещё один пользователь уверен, что российская нефть найдёт своих покупателей.

«Западу нужно усвоить, что мир не вращается вокруг него. Не нужно себя обманывать», — отметил он.

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Другой комментатор считает, что «Зеленский успокоится только тогда, когда обанкротит европейские страны», и призывает «поставить его на место».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря члены ЕС, а также страны «Группы семи» (G7) и Австралия достигли договорённостей о введении предельного уровня цены на нефть из России в размере $60 за баррель. Ограничения цен на российскую нефть, перевозимую морским путём, начнут действовать с 5 декабря.

Глава киевского террористического режима Владимир Зеленский назвал такое решение слабой позицией. По его словам, решение установить такую границу для российских цен, которая вполне комфортна, «нельзя назвать серьёзным». Он считает, что шагами такого рода Запад должен «энергетически разоружить» Россию.