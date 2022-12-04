Луганск, 4 декабря, 2022, 10:23 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 65 киевских боевиков. Об этом 4 декабря сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

Цуканов М.В Флаг ЛНР

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понёс большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 65 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своём телеграм-канале.

Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли три бронетранспортёра, один танк, два беспилотника и 15 единиц автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал, что две серии взрывов прогремели в оккупированной ВСУ части Запорожской области.